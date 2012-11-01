Октябрь для индекса UX оказался худшим месяцем в текущем году - эксперты

Октябрь (-12%) для индекса UX оказался худшим месяцем в текущем году после мая (-26%).

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, после падения на 30% в октябре 2008 года прошедший октябрь также оказался наихудшим за всю посткризисную историю Украинской биржи. Падение промпроизводства, приближение выборов, рост девальвационных ожиданий привели к падению украинских акций. Даже самая стойкая бумага «Мотор Сич» потеряла в октябре 8,6% стоимости. Количество открытых контрактов по декабрьскому фьючерсу снова выросло до рекордной отметки – 73,5 тыс., что указывает на рост волатильности в ближайшие сессии. Однако, в отличие от прошлой недели, когда все ставили на падение индекса, нынешняя ситуация не является столь однозначной.

Как отмечают аналитики, даже несмотря на отсутствие освещения на некоторых улицах Нью-Йорка, рынки США в среду открылись впервые после урагана. Хотя S&P 500 практически не изменился, по итогам октября индекс снизился на 1,9%. В Европе ЕЦБ опубликовал данные опроса по кредитованию. В третьем квартале 2012 года увеличилось количество банков, которые ужесточили условия предоставления кредитов. Это произошло по причине ухудшения экономических ожиданий на ближайшие два квартала. В отсутствие кредитного импульса у экономики еврозоны мало шансов на восстановление. Stoxx-600 снизился на 0,5%, однако за месяц вырос на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 октября, вырос на 1,21% – до 885,62 пункта. Общий объем торгов составил 96,8 млн грн.

Индекс ПФТС поднялся на 2,14% – до 328,41 пункта. Общий объем торгов составил 243,4 млн грн.