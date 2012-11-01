Эксперт: замедление мировой экономики сходит на нет

Замедление мировой экономики становится все более плавным и сходит на нет.

Такую точку зрения высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «1 ноября, традиционно для первого дня месяца, рынки ждут публикации индексов деловой активности PMI в промышленности. Единственное отличие от стандартного шаблона в том, что сегодня в Европе выходной, поэтому европейские индексы будут опубликованы завтра. Пока же до открытия торгов на Украинской бирже уже знаем данные из Китая, а по ходу дня будут интересны данные из Соединенных Штатов: ISM Manufacturing PMI и уровень занятости».

Как подчеркнул аналитик, в Китае выходят две версии промышленного PMI: официальный, который уделяет больше веса крупным компаниям с господдержкой, и рассчитываемый банком HSBC, со сравнительно большим весом небольших компаний. Результаты таковы: официальный индекс выше отметки 50, что указывает на рост активности, HSBC Final Manufacturing PMI, тоже вырос, но с 49,1 до 49,5.

П.Ильяшенко отметил, что «украинский рынок акций уже второй день находится в консолидации. Во вторник рынок безуспешно пытался скорректироваться, в среду рост более чем на 3% превратился в рост всего на 1,2%. Виной тому, конечно, не ожидаемое снижение ВВП в третьем квартале 2012 года и даже не высокие процентные ставки на межбанковском рынке. Пока что из сугубо технической ситуации, индексу UX будет тяжело закрепиться выше 900 пунктов, задача - удержаться выше 800 пунктов».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 октября, вырос на 1,21% – до 885,62 пункта. Общий объем торгов составил 96,8 млн грн.

Индекс ПФТС поднялся на 2,14% – до 328,41 пункта. Общий объем торгов составил 243,4 млн грн.