Украинский рынок акций в демонстрирует значительное снижение

На украинском рынке акций в четверг, 1 ноября, наблюдается значительное снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 снизился на 4,28% - до 847,71 пунктов. Общий объем сделок составил 43 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 7,4 млн грн. Среди лидеров снижения - акции «Азовстали» (-6,28%).

В то же время, на европейских рынках акций в четверг наблюдается восходящая тенденция. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,24% - до 5796,34 пункта, немецкий DAX повысился на 0,11% - до 7268,69 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,06% - до 3431,40 пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Октябрь для индекса UX оказался худшим месяцем в текущем году - эксперты