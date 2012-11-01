Sadovya Group возглавил ее крупнейший акционер

Варшава. Крупнейший акционер украинской угледобывающей компании Sadovya Group Александр Толстоухов заменил на посту генерального директора компании Сергея Синявского, назначенного на эту должность в июне текущего года.

Согласно сообщению Sadovya Group на Варшавской фондовой бирже, С.Синявский останется работать в компании советником правления.

Как сообщал УНИАН, бывший сотрудник украинского Ощадбанка и ряда международных компаний, среди которых одна из известнейших аудиторских компаний в мире Ernst & Young, Сергей Синявский заменил на посту генерального директора (SG) Юрия Пинковского.

До этого назначения С.Синявский также работал на международную компанию Exigen Services (штаб-квартир в Сан-Франциско, США) занимающуюся разработкой глобальных технологических решений для бизнеса, и на компанию EastOne Group.

Напомним, в октябре текущего года стоимость бумаг Sadovya Group на Варшавской фондовой бирже рухнула за два дня на около 40%, достигнув исторического минимума ее цены с момента дебюта в декабре 2010 года из-за сообщения о временном прекращении добычи угля, вызванном слабым спросом.

На последнем закрытии акции компании стоили 2,75 злотых, что на более, чем 70% меньше цены размещения, но незначительно выше исторического минимума на уровне 2,44 злотых за акцию, достигнутого 23 декабря т.г.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в конце 2010 года на Варшавской фондовой бирже Sadovaya Group в прошлом году увеличила продажи угля на 15% до 1,264 млн тонн при росте добычи на 70% до 475 тыс. тонн. В прошлом году компания увеличила чистую прибыль на треть до 10,3 млн долларов на фоне роста выручки почти на 40% до 90,1 млн долларов.

По последним данным, 75% акций компании принадлежит Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являлись основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.