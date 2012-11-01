«Донецксталь» увеличила долю в Ясиновском КХЗ до 89,28%

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь - металлургический завод» увеличил свою долю в «Ясиновском коксохимическом заводе» (г.Макеевка, Донецкая обл.) на 2,7% - до 89,282%, говорится в сообщении коксохима.

Согласно сообщению, по состоянию на 25 октября «Донецксталь - металлургический завод» владеет 297 834 566 акциями Ясиновского коксохимического завода, что увеличило ее долю до 89,282% с 86,6011% уставного капитала ЯКХЗ.

Компания не сообщает о сумме, заплаченной за пакет, и других деталях сделки.

Как сообщал УНИАН, «Донецксталь» в первом полугодии 2012 года сократила чистую прибыль до 555,3 млн грн c 872,1 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. «Донецксталь» - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.