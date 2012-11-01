СМПУ прогнозирует консолидацию молочного рынка в ближайшие пять лет

Молочный рынок Украины в ближайшие пять лет ожидают консолидационные процессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на всеукраинской конференции «Молочный бизнес-2012» заявил председатель совета директоров Союза молочных производителе Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский.

«В дальнейшем тенденция нашего молочного рынка – это консолидация. И я думаю, что в течение ближайших пяти лет мы услышим новости о поглощениях, слияниях, покупках», - сообщил он.

По словам эксперта, рынок считается консолидированным, если три крупнейших игрока контролируют 50% рынка. Что касается Украины, то, по оценке В.Чагаровского, на сегодняшний день пять крупнейших производителей объединяют 33% доли рынка.

Он также отметил рост производства молочной продукции по итогам первого полугодия 2012 года.

«Впервые с 2007 года у нас появился рост производства молочной продукции по сравнению с предыдущим годом», - сообщил он.

По его словам, за первые шесть месяцев 2012 года рост производства молока составил 3%. При этом снижение объемов производства наблюдалось только в сегменте сыров и кисломолочных продуктов.

Напомним, в Украине по итогам января-сентября 2012 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 6297 тыс. тонн. Производство жирных сыров за 9 месяцев снизилось на 8,3% – до 125 тыс. тонн.