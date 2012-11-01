ГИУ планирует выпустить до декабря ипотечные и корпоративные облигации

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует до декабря текущего года выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и корпоративные облигации на 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук на пресс-конференции в четверг.

«Мы планируем до конца года (выпустить ипотечные и корпоративные облигации - УНИАН). Мы планируем раньше, до декабря», - уточнил руководитель ГИУ.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует в текущем году выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и облигации под государственную гарантию на 2 млрд грн.

При этом в мае 2011 года Государственное ипотечное учреждение планировало в первом полугодии 2012 года выпустить корпоративные облигации на 1 млрд грн под государственную гарантию и ипотечные облигации на 500 млн грн.

Ранее выпуск корпоративных облигаций под государственную гарантию на 1 млрд грн. и ипотечных облигаций на 200 млн грн планировалось осуществить в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.