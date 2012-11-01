Объем торгов на Украинской бирже в октябре увеличился на 25,5%

Общий объем торгов на Украинской бирже в октябре т.г. увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 25,5% - до 2 млрд 52 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц вырос на 27% и составил 1 млрд 153 млн грн, объем торгов ценными бумагами в октябре вырос на 23,5% - до 898,5 млн грн (из них объем торгов акциями — 735,3 млн грн).

В октябре Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 12,13% - до 885,62 пунктов.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Азовсталь", влияние которых составило 31,33 индексных пункта, "Райффайзен Банк Аваль" (-22,09 пунктов) и "Центрэнерго" (-17,62 пункта).

Лидерами оборота в октябре стали акции "Мотор Сич", объем торгов которых составил 68 млн грн, на втором месте "Центрэнерго" — 42,8 млн грн, далее следует "Алчевский металлургический комбинат" — 15,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 32%, 20,14% и 7,5% соответственно.

В октябре успешно завершились размещения облигаций ООО "Инсайт-Капитал" серии С, серии D, ООО "КУА "Эско Капитал" серии A, серии B, серии C, на общую сумму 37,2 млн грн.

Всего в октябре разместилось облигаций на общую сумму 141 млн грн.