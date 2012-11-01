Киев выпустит внутренние облигации на 2 млрд грн

Киевсовет разрешил столице осуществить внутренние заимствования на сумму 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций с годовой ставкой не выше 15-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 80 из 106 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что внутренние заимствования осуществляются с целью погашения векселей Киева, выпущенных в 2009-2010 годах для погашения разницы в тарифах за тепло.

«Сегодня был подписан Президентом Украины закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который, в виде исключения, разрешает городу Киеву заменить векселя, выпущенные в 2009-2010 годах, на облигации внутреннего муниципального займа. В связи с этим предлагается разрешить администрации выпустить облигации внутреннего займа», - сказал Р.Крамаренко.