На фондовой бирже "Перспектива" объем торгов вырос вдвое

На фондовой бирже «Перспектива» в октябре 2012 г. было заключено 11 тыс. договоров на общую сумму 19,44 млрд грн, что в 2 раза больше сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Таким образом, как отмечают на бирже, по объемам торгов "Перспектива" сегодня занимает первое место среди украинских бирж с долей общего биржевого оборота 79%.

Как отмечают в пресс-службе, с начала года объем торгов на бирже составил 85,12 млрд грн (45% общего биржевого оборота в Украине). Биржа заняла первое место по показателю объема торгов за 10 месяцев текущего года.

По оперативным данным НКЦБФР, в разрезе финансовых инструментов рыночная доля биржи составляет за январь-октябрь 2012 года: по ОВГЗ – 46%, по облигациям предприятий – 31%, по акциям – 46%, по инвестиционным сертификатам – 85%, по опционным сертификатам – 90%, по срочным контрактам – 40%; за октябрь 2012 года: по ОВГЗ – 88%, по облигациям предприятий – 40%, по акциям – 9%, по инвестиционным сертификатам – 37%, по опционным сертификатам – 84%, по срочным контрактам – 67%.

По объему торгов на бирже в октябре лидировали государственные облигации Украины (84,25%), облигации предприятий (2,86%) и срочные контракты (12,07%). При этом 2,43% суммы торгов проведено на рынке заявок, 83,87% – на адресном рынке, 1,58% – на рынке размещения, 0,05% – на рынке производных (по опционным сертификатам), 12,07% – на срочном рынке (по фьючерсным контрактам, которых за месяц было заключено 1 257 878).

По сравнению с сентябрем объем торгов ОВГЗ вырос в 2,3 раза, срочными контрактами – на 43,2%, облигациями местных займов – на 13,4%; объем торгов облигациями предприятий уменьшился на 5,4%, опционными сертификатами – на 11,6%, инвестиционными сертификатами – на 30,0%, акциями – на 46,7%.

Количество членов биржи по состоянию на 31 ноября 2012 г. составило 105 торговцев ценными бумагами. В октябре членство на бирже получили АО "Райффайзен Банк Аваль", ООО "ФинКом-Инвест", ПАО «ВиЭйБи Банк», ПАО "КБ "Надра".