Поступления от приватизации составляют 5,7 млрд грн - почти 57% годового плана

Поступления от приватизации за 10 месяцев текущего года, по оперативным данным (по состоянию на 25 октября), составили 5 млрд 662 млн гривен, что составляет 56,62 % от годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы ФГИУ, в этот же период поступления от аренды составили 878,9 млн гривен, что составляет 105% от плана. Поступления дивидендов составили 570,8 млн гривен (206,8% от плана).