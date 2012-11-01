Поступления от приватизации составляют 5,7 млрд грн - почти 57% годового плана
18:44, 01 ноября 2012Фондовый рынок
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Поступления от приватизации за 10 месяцев текущего года, по оперативным данным (по состоянию на 25 октября), составили 5 млрд 662 млн гривен, что составляет 56,62 % от годового плана.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.
По информации пресс-службы ФГИУ, в этот же период поступления от аренды составили 878,9 млн гривен, что составляет 105% от плана. Поступления дивидендов составили 570,8 млн гривен (206,8% от плана).
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