Индекс Украинской биржи снизился на 2,78%, индекс ПФТС - на 0,51%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 1 ноября, снизился на 2,78% – до 860,99 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 94,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,7 млн грн, на срочном рынке – 66 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Райффазен Банка Аваль» (-5,57%), "Укрсоцбанка" (-5,40%), "Мотор Сичи" (-3,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,51% – до 326,73 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 236,7 млн грн.