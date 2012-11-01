Индекс Украинской биржи снизился на 2,78%, индекс ПФТС - на 0,51%
18:55, 01 ноября 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 1 ноября, снизился на 2,78% – до 860,99 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 94,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,7 млн грн, на срочном рынке – 66 млн грн.
Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Райффазен Банка Аваль» (-5,57%), "Укрсоцбанка" (-5,40%), "Мотор Сичи" (-3,04%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,51% – до 326,73 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 236,7 млн грн.
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