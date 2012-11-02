Fitch присвоило рублевым облигациям Альфа Укрфинанс рейтинг «B-(EXP)»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску рублевых облигаций Альфа Укрфинанс (Россия), ожидаемый долгосрочный рейтинг «B-(EXP)» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4(exp)». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, выпуск имеет гарантию от ПАО «Альфа-Банк» (Украина) («B-»/прогноз «Стабильный»).

В сообщении указывается, что облигации будут выпущены сроком на три года, и поступления от эмиссии будут использованы исключительно в целях «Альфа-Банка Украина». Гарантия от «Альфа-Банка» Украина представляет собой безотзывное обязательство банка по выполнению обязательств эмитента, включая процентные платежи, погашения основной суммы долга при наступлении срока и выкуп облигаций до наступления срока погашения (при наличии у держателей облигаций такого права), если эмитент не удовлетворяет полностью требования держателей.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2012 года президент, главный управляющий директор ПАО «Альфа-Банк» (Украина) Александр Луканов сообщил, что «Альфа-Банк» (Украина) изучает возможность выхода на российский рынок с выпуском облигаций в рублях или долларах США в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 27,457 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,493 млрд грн, обязательства - 23,374 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,082 млрд грн.

«Альфа-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 2,5 раза — до 30,892 млн грн.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».