На украинском рынке акций наблюдается снижение

На украинском рынке акций в пятницу, 2 ноября, наблюдается снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 11:30 снизился на 1,28% - до 849,94 пункта. Общий объем сделок составил 12,9 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 11,2 млн грн. Среди лидеров снижения - акции «Укрнафты» (-3,98%).

На европейских рынках акций в пятницу также наблюдается нисходящая динамика. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,14% - до 5853,48 пункта, немецкий DAX снизился на 0,15% - до 7324,83 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,28% - до 3465,74 пункта.