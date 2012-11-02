«Электрохимпром» планирует выпустить облигации на 20 млн грн

Производитель металлических порошков предприятие «Электрохимпром» (Днепропетровская обл., г. Новомосковск) намерено выпустить облигации на сумму 20 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном в официальном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о выпуске ценных бумаг было принято на общем собрании акционеров предприятия 30 октября.

Предприятие намерено провести публичное размещение 20 тыс. штук именных простых облигаций в бездокументарной форме. Размещение ценных бумаг будет проводиться на фондовой бирже «Перспектива» без привлечения андеррайтера.

Средства, полученные в ходе размещения, планируется направить: 50% - покупка вихревого помольного комплекса для производства медного ультрадисперсного порошка, 25% - покупка передвижной азотной установки и установки для производства дистиллированной воды в промышленных объемах, 25% - покупка трансформаторной подстанции.

Справка УНИАН. ООО «Электрохимпром» основано в ноябре 2011 года. Предприятие специализируется на производстве электролитического стабилизированного медного порошка марок ПМС.