Украинский фондовый рынок натолкнулся на сильную волну фиксации прибыли - эксперты

Украинский фондовый рынок натолкнулся на первую сильную волну фиксации прибыли инвесторами, которые покупали на рынке на прошлой неделе и в этот понедельник. Об этом УНИАН сообщили в компании по управлению активами "Кинто".

"Если индекс удержится выше отметки 800 в ближайшие торговые сессии, вероятнее всего, рынок продолжит расти в ближайшие месяцы", - сообщили в компании. По словам аналитиков, рынок сегодня вряд ли "будет особенно активным, учитывая, что большинство спекулянтов, особенно тех, которые вчера закрывали позиции, не будут иметь никакого желания входить в рынок в преддверии выходных". По мнению аналитиков "Кинто", даже обнародованная позитивная статистика по рынку труда в США вряд ли спровоцирует какие-либо серьезные движения на рынке. "В дальнейшем значительно больше будет зависеть от общего состояния финансового сектора Украины. Если Нацбанк позволит большую девальвацию гривни, ликвидность в системе возрастет, ставки упадут, плюс Украина пойдет на необходимые шаги для достижения договоренности с МВФ, интерес инвесторов к дешевым активам на рынке может начать возвращаться и рост получит более серьезную фундаментальную поддержку", - отмечают в компании.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 1 ноября, снизился на 2,78% – до 860,99 пункта, снижение на рынке продолжается и сегодня.