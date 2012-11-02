Индекс Украинской биржи снизился на 1,84%, индекс ПФТС - на 0,38%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 2 ноября, снизился на 1,84% – до 845,16 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 55,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,6 млн грн, на срочном рынке – 35 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-4,47%), "Укрсоцбанка" (-2,86%), "Азовстали" (-2,67%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,38% – до 325,50 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 131,8 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 125,6 млн грн, на облигации предприятий - 6 млн грн.