Имущество госпредприятий-банкротов будут продавать на спецаукционах

Министерство юстиции Украины утвердило порядок организации аукционов по продаже имущества предприятий-банкротов, в которых государство является полным собственником или с долей участия в уставном капитале более 50%.

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр Лавринович, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как говорится в сообщении, заказчиком аукциона выступает управляющий санацией или ликвидатор предприятия, назначенный хозяйственным судом. Заказчик выбирает организатора аукциона и согласовывает свой выбор с Министерством юстиции.

Организатором аукциона, как сказано в приказе, могут быть юридические лица, имеющие право продавать имущество с аукционов и минимум трехлетний опыт проведения таких продаж. Оцениваются также технические возможности и предложения по оплате за проведение аукциона. Не могут быть организаторами аукциона заинтересованные лица, кредиторы и заказчики аукционов.

Объявление о дате проведения аукциона, как следует из приказа Минюста, должно быть опубликовано на официальном сайте Министерства и на сайте предприятия-банкрота не позднее, чем за три месяца.

Как сообщал УНИАН, С 21 ноября 2011 года Министерство юстиции и его территориальные органы начали фактическое исполнение полномочий по формированию и обеспечению реализации государственной политики по вопросам банкротства. Одновременно вступили в силу все нормативно-правовые акты Минюста по вопросам банкротства, которые регламентируют порядок реализации министерством новых полномочий.