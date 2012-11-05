Компания «Стандарт С» сконцентрировала 21,18% акций «Уманьгаза»

Строительная компания «Стандарт С» (г. Киев), после продажи физическим лицом 13,48% акций газоснабжающего предприятия «Уманьгаз», сконцентрировала 21,18% акции данного предприятия.

Об этом говорится в сообщении компании «Уманьгаз», обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, НАК «Нафтогаз Украины», который также является одним из акционеров предприятия «Уманьгаз», уменьшил количество акций с 40,26% до 25%, передав 15,26% акций Фонду государственного имущества Украины для продажи через биржу, запланированной на ноябрь текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины перенес на ноябрь т.г. продажу 15,2641% госпакета акций ПАО «Уманьгаз».

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.