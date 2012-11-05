Шансы на продолжение роста украинских акций сохранились - эксперт

Отскок на украинском рынке акций состоялся, но шансы на продолжение роста сохранились.

Так охарактеризовал ситуацию на отечественных фондовых площадках аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, принципиальным результатом прошлой торговой недели стало то, что индекс UX сумел удержаться выше уровня 800 пунктов. В свою очередь, фьючерсы на американский S&P 500 не опустились ниже отметки 1400.

Как считает П.Ильяшенко, «американские рынки также сохранили шансы на то, чтобы продолжить проторговку (горизонтальный внутридевной тренд – УНИАН) ближе к максимальным уровням года без предварительной коррекции. Риски последней можно будет оценить, судя по динамике акций Apple, которые в пятницу накануне закрылись ниже своей 200-дневной средней».

По прогнозам аналитика, в случае продолжения стремительного падения Apple давление на индексы широкого рынка будет увеличиваться. Информационные поводы, такие как G20 и выборы президента Соединенных Штатов, вступят в игру уже завтра.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 2 ноября, снизился на 1,84% – до 845,16 пункта. Общий объем торгов составил 55,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,38% – до 325,50 пункта. Общий объем торгов составил 131,8 млн грн.