WIG-Ukraine за неделю просел на 2,6%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи закончил последнюю неделю 2,64% снижением, снова опустившись ниже 700 пунктов, впервые с половины сентября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индикатор украинских эмитентов на фоне плюса большинства главных индексов польского рынка закрылся в пятницу на уровне 688,96 пункта.

Польские "голубые фишки" за последнюю неделю, которая была короче на один день из-за праздника "Всех святых", - прибавили 1,12% при росте всего рынка на 0,73%.

Незначительным снижением - на уровне 0,17-0,19% - последние четыре сессии закончили индексы средних и небольших компаний на фоне 0,85% плюса WIG-Poland.

Кроме украинского индекса, последнюю неделю снижением закончил также индикатор стоимости компаний Центральной и Восточной Европы — WIG-CEE, потерявший 1,86%.

Падение капитализации большинства украинских компаний составило в пределах от около 1 до почти 5 процентов.

Лидером падения стали опубликовавшие на прошлой неделе свои отчеты агрохолдинг KSG-Agro и угледобытчик Coal Energy, акции которых подешевели на более, чем 7,3%.

При этом бумаги последней компании достигли исторического минимума своей цены (13,5 злотых или почти на треть меньше, чем на дебюте в августе 2011 года), а первой удалось закрыться выше своего минимального значения, достигнутого в сентябре текущего года.

Против рынка торговались бумаги входящей в десятку крупнейших производителей молока в Украине компании Industrial Milk Company (IMC), прибавившие 4,4% и производителя молочных продуктов Milkiland (+0,3%).

Бумаги последнего из 11 украинских дебютантов на польском фондовом рынке, реализовавшего IPO летом текущего - года KDM Shipping - закрылись на том же уровне, что и неделей ранее.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine в октябре просел на 1,4%, закрывшись чуть выше 700 пунктов, что на 0,4% ниже, чем в начале текущего года.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая 2011 года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка. Индекс, который стартовал с тысячи пунктов, достигнул своего минимального значения в мае текущего года на уровне около 590 пунктов.

Потерявший за первую половину т.г. более 8% WIG-Ukraine к концу августа прибавил около 16%, после чего снова начал снижаться.

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