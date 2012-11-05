Рынок акций начал неделю со снижения

Украинский рынок акций начал текущую неделю со снижения.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 11:30 снизился на 1,74% - до 830,42 пункта. Общий объем сделок составил 16,6 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,6 млн грн, на срочный рынок - 15 млн грн. Среди лидеров снижения - акции «Азовстали» (-4,27%).

На европейских рынках акций в понедельник также наблюдается нисходящая динамика. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,67% - до 5829,26 пункта, немецкий DAX снизился на 0,59% - до 7320,57 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,89% - до 3461,49 пункта.