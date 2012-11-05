Польские аналитики прогнозируют 39,7 млн долл. чистой квартальной прибыли Kernel

Варшава. Польские аналитики прогнозируют чистую прибыль крупнейшей по капитализации украинской компании на Варшавской фондовой бирже - Kernel в первом квартале начавшегося 1 июля т.г. 2013 финансового года на уровне 39,7 млн долларов.

Об этом сказано в консенсус-прогнозе, опубликованном агентством РАР.

Оценки чистой прибыли шести брокерских домов составляли от 32,4 до 49 млн долларов при «медиане» (среднее значение за исключением самых крайне высоких и крайне низких прогнозов) в 36,6 млн долл.

Польские аналитики ожидают выручку Kernel за указанный период от 416 до 569 млн долл. при среднем значении в 512,7 млн долл. и «медиане» 532,5 млн долл.

«Средняя» прибыль EBITDA (до вычета процентов, налогов и амортизации), согласно прогнозу, составит 70,8 млн долл. при «медиане» 86,8 млн долл.

Аналитики также прогнозируют в среднем чистую маржу на уровне 7,76%, а маржу-EBIDTA - 13,76%. «Медиана» этих же значений, соответственно, 7,76% и 14,34%.

Как сообщал УНИАН, Kernel в первом квартале 2012 финансового года получил чистую прибыль на уровне около 32 млн долларов по сравнению с 34 млн долларов годом ранее.

Польские аналитики ожидали прибыли от 44,3 до 50,2 млн долл. при «медиане» 47 млн долл.

Справка УНИАН. В последнем опубликованном отчете за прошлый финансовый год Kernel заявил о планах увеличить чистую прибыль в 2013ФГ на 4% - до 215 млн долларов, выручку - до 2,4 млрд долларов с 2,157 млрд долларов, а прибыль EBIDTA - до 350 с 322 млн долларов.

В 2012ФГ компания сократила чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долларов при росте выручки на 14% - до почти 2,2 млрд и EBIDTA - на 4% - до 322 млн долларов.

В контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским холдинг Kernel входят около 70 компаний разной специализации, но одним из главных источников его доходов является переработка и продажа подсолнечного масла и экспорт зерновых.

Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».