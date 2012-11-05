Инвесторы находятся в ожидании выборов президента США - эксперты

На международных рынках капитала инвесторы находятся в ожидании выборов президента в США и смены состава центрального комитета Компартии Китая.

Так прокомментировали УНИАН текущую ситуацию на международных рынках в инвестиционной компании Eavex Capital.

Как отметили в компании, эти два события могут привести к значительному изменению монетарных политик данных государств, которые являются двумя наибольшими экономиками мира. В связи с этим, аналитики не исключают, что торги на этой неделе будут пассивными, более того, некоторые участники рынков, возможно, захотят зафиксировать свои позиции.

Как отмечают аналитики, на европейских площадках сегодня в начале дня преобладает негатив, фондовые индикаторы теряют в среднем 0,5%, во многом отражая реакцию инвесторов на выход слабых статистических данных в конце прошлой недели. В частности, индекс PMI показал, что активность в производственном секторе еврозоны снижается 15-й месяц подряд.

Напомним, выборы президента США пройдут 6 ноября 2012 г. и станут 57-ми очередными выборами американского президента.

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