Кипрская компания сконцентрировала более 96% акций банка «Форум»

Кипрская компания Yernamio Consulting Ltd. сконцентрировала 96,0635% акций банка «Форум» (г. Киев), говорится в сообщении банка, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций банка «Форум», который принадлежал Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, уменьшился до 0%.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 октября, компания «Смарт-холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум».

В конце июля т.г. «Смарт-холдинг» сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 9,249 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,141 млрд грн, обязательства - 7,771 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал - 1,478 млрд грн.

Банк «Форум» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 3,595 млн грн по сравнению с 429,266 млн грн убытка за соответствующий период 2011 года.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.