«Смарт-холдинг» сконцентрировал 90,25% акций ЧСЗ в четырех кипрских компаниях

«Смарт-холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, сконцентрировал 90,2516% пакет акций ПАО «Черноморский судостроительный завод» (г. Николаев) в четырех кипрских компаниях.

Об этом говорится в сообщении «Черноморского судостроительного завода», обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, по состоянию на 2 ноября Withine Investments, Prastol Services, Klioril Consulting и Klinsa Consulting владеют пакетами акций «Черноморского судостроительного завода» в размере 22,5629% каждая.

Как отметили в пресс-службе «Смарт-холдинга», данная операция является технической.

Справка УНИАН. «Черноморский судостроительный завод» - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105 000 тонн завод располагает двумя наклонными стапелями "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 м.

Предприятие входит в состав Smart Maritime Group (SMG) – крупнейшего судостроительного холдинга Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга». SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины –Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Стратегия «Смарт-холдинга» направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем активов группы путем увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе и поиска новых направлений для развития бизнеса. Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.