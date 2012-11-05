Индекс Украинской биржи повысился на 0,06%, индекс ПФТС снизился на 1,19%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 5 ноября, повысился на 0,06% – до 845,66 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 60,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,4 млн грн, на срочном рынке – 40,2 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (+4,97%), Авдеевского коксохима (+1,17%), Енакиевского метзавода (+0,64%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,19% – до 321,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 57,2 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 7 млн грн, на облигации предприятий - 50 млн грн.