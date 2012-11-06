Группа компаний «Содружество» сконцентрировала 45,5% акций «Херсонгаза»
Украинская производственно-финансовая «Группа компаний «Содружество», после победы в приватизационном конкурсе и продажи юридическим лицом «СЭМ» 3,92% акций газоснабжающего предприятия «Херсонгаз», сконцентрировала 45,5% акций данного предприятия.
Об этом говорится в сообщении компании «Херсонгаз», обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, пакет акций Фонда государственного имущества Украины уменьшился с 20,82% от общего количества до 0%.
Пакет акций юридического лица ООО КУА «СЭМ» (ПВИФ «Содружество-1») уменьшился с 18,7767% от общего количества акций общества до 14,8595%
Пакет акций юридического лица ООО «Энерго-Лан» увеличился с 19,5287% от общего количества акций общества до 20,0686%.
Справка УНИАН. ООО «Группа компаний «Содружество» (г. Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и пр. Одним из учредителей «Содружества» является бизнесмен, член Партии регионов Виктор Попов.
31 августа 2012 года «Содружество» было признано победителем приватизационного конкурса по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».
«Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.