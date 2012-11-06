S&P присвоило ожидаемому выпуску облигаций Киева на 2 млрд грн рейтинг «B-»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила амортизируемому приоритетному необеспеченному выпуску облигаций объемом 2 млрд грн (около 250 млн долл.), запланированному городом Киев, рейтинг долговых обязательств «B-», а также рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Одновременно S&P поместило рейтинг в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с «Негативным» прогнозом.

В сообщении указывается, что в соответствии с критериями рейтингового агентства рейтинг долговых обязательств по облигациям с рейтингом ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4» приравнивается к кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг запланированного выпуска, таким образом, приравнивается к долгосрочному кредитному рейтингу Киева (B-/Watch Негативный/--), который также находится в списке CreditWatch с «Негативным» прогнозом вследствие затянутости процесса рефинансирования выплат по еврооблигациям в размере 250 млн долл. сроком погашения в ноябре 2012 г. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга «4» отражает наши ожидания среднего (30%-50%) уровня возмещения долга после дефолта.

В S&P напомнили, что в конце 2012 г. Киев планирует выпустить долговые обязательства объемом 2 млрд грн и сроком погашения в конце 2015 г. Облигации будут иметь фиксированный купонный доход не выше 15,25%. «Насколько мы понимаем, поступления от выпуска будут использоваться для рефинансирования банковских кредитов Киева (обеспеченных векселями) в размере 2 млрд грн, привлеченных в 2010 г. для покрытия кредиторской задолженности города за энергетические поставки. Выпуск облигаций будет иметь срок погашения в конце 2015 г. Выпуск не окажет влияния на размер полного долга, предусмотренного в нашем базовом сценарии» - говорится в сообщении.

По информации S&P, рейтинги Киева отражают волатильную и недофинансированную украинскую систему межбюджетных отношений, ограничивающую финансовую гибкость города, высокий уровень расходов на обслуживание и погашение долга, очень негативные показатели ликвидности, высокую долговую нагрузку и связанные с ней валютные риски. Вместе с тем, на рейтинги благоприятно влияют роль Киева как административного и экономического центра Украины и достаточно диверсифицированная экономика с высоким уровнем благосостояния по отношению к среднему по стране уровню.

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