Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 6 ноября, повысился на 0,96% – до 853,80 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 52,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,5 млн грн, на срочном рынке – 30,9 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Азовстали" (+2,78%), Авдеевского коксохима (+2,57%), Енакиевского метзавода (+2,26%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,55% – до 319,86 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 146 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 141 млн грн, на акции - 4,6 млн грн.