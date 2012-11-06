Минфин привлек в бюджет 3,904 млрд грн от продажи ОВГЗ на повторном аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 6 ноября, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

Минфин предложил, как и ранее в этот же день, две серии стандартных облигаций с датой погашения 18 октября 2017 г. и 23 октября 2019 г.

В итоге Минфин удовлетворил по 1 заявке на 5-летние и 7-летние ОВГЗ.

Объем привлечения по 5-летним ОВГЗ составил 1,899 млрд грн (доходность — 14,3%), по 7-летним — 2,005 млрд грн (доходность — 14,3%).

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом (в октябре планировалось проведение только двух аукционов - 16 и 23 октября) аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 1,106 млрд грн.

В ноябре Минфин планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ.

Аукционы планируется провести 6, 11 и 20 ноября. На аукционах 6 и 11 ноября Минфин намерен предложить инвесторам стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября планируется продажа 2-летних ОВГЗ, номинированных в инвалюте.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 186,9 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,72 млрд грн, в собственности банков - 75,19 млрд грн, нерезидентов - 6,05 млрд грн.