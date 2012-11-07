ФГИУ в ноябре выставит на продажу акции 5 обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в ноябре т.г. планирует выставить на приватизации миноритарные пакеты акций пяти угольных предприятий - обогатительных фабрик.

Об этом говорится в обнародованных в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" от 7 ноября т.г. изменениях к помесячному пообъектному плану-графику приватизации государственных обществ и угольных компаний.

В соответствии с обнародованной информацией, в ноябре ФГИУ планирует выставить на продажу 25,520% ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Комсомольская", 24,860% ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Узловская", 23,830% ПАО "Групповая обогатительная фабрика "Красная звезда", 23,640% ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Россия", 21,690% ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Украина".