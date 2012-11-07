«Укристгаз» купил 94,48% Харьковской ТЭЦ-5

Малоизвестная киевская компания «Укристгаз» победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены (329,4 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса велась на сайте Фонда госимущества.

В ходе конкурса «Укристгаз» соревновался со вторым участником - компанией «Газконтиненталь», которая была готова приобрести 94,48% пакет за 336,4 млн грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на три шага. Размер одного шага составил 3 млн 500 тыс. грн.

Напомним, на участие в данном приватизационном конкурсе поступило всего две заявки - от ООО «Газконтиненталь» и ООО «Укристгаз».

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель, в частности, должен обеспечить на протяжении трех лет от даты перехода права собственности на пакет акций коэффициент использования установленной электрической мощности теплоэлектроцентрали до 67%, коэффициент использования установленной тепловой мощности до 45%.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

Убыток ТЭЦ-5 по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 389,8 млн грн, кредиторская задолженность - 493,5 млн грн, дебиторская задолженность - 81,7 млн грн.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания.

ООО «Газконтиненталь» (г. Симферополь, Крым) совместно с «Черноморнефтегазом» занимались эксплуатацией Фонтановского нефтегазоконденсатного месторождения.