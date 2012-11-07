Европейские рынки акций растут из-за Обамы, украинский - снижается

Европейские рынки акций растут благодаря ожиданиям продолжения мягкой политики ФРС США после переизбрания президента Барака Обамы. Как сообщают сайты ведущих европейских площадок, по состоянию на 14 часов по киевскому времени, немецкий индекс DAX повысился на 0,39 %, британский FTSE 100 - на 0,28 %, французский CAC-40 - на 0,46 %.

Как отмечает Reuters, несмотря на победу Обамы, демократы, по всей видимости, сохранят большинство в Сенате, а республиканцы продолжат контролировать Палату представителей. Аналитики боятся, что такая расстановка сил осложнит переговоры, призванные избежать "финансового обрыва" - набора мер, включающего сокращение расходов и повышение налогов и оцениваемого в 600 млрд долл., которые автоматически вступят в силу в начале 2013 года, если Конгресс и Белый дом не достигнут иных соглашений.

"Победа Обамы несомненно делает прозрачной политику США, что позитивно для рынков. Теперь внимание переключается на "финансовый обрыв". Так как баланс сил в Конгрессе существенно не изменился, вопрос в том, удастся ли Обаме достичь соглашения", - сказал трейдер одного из инвестиционных фондов в Париже.

В то же время, на украинском рынке акций на данный момент наблюдается отличная от мировых рынков динамика - индекс Украинской биржи снизился на 1,62 % - до 840,01 пунктов. Общий объем торгов составил 35,3 млн грн, из них на акции пришлось всего 6 млн грн.