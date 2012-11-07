Эксперт: акцизный налог на операции с ЦБ особенно остро коснется открытых фондов

Введение акцизного налога на операции с ценными бумагами особенно остро коснется операций участников рынка с ценными бумагами открытых инвестфондов, которые будут вынуждены платить дополнительно 3% акцизного налога при каждой операции выкупа ценных бумаг институтов совместного инвестирования эмитентом.

Так прокомментировал инициативы Государственной налоговой службы Украины по внесению изменений в Налоговый кодекс вице-президент компании по управлению активами "КИНТО" Анатолий Федоренко.

В связи с этим, по его словам, акциз в любом случае негативно скажется на ликвидности ценных бумаг открытых ИСИ, сделает практически неэффективными краткосрочные инвестиции в ценные бумаги этих фондов. Таким образом, по мнению А.Федоренко, дальнейшая судьба операций с ценными бумагами, находящимися в портфелях ИСИ и НПФ, является "абсолютно непрогнозируемой". "Ведь средства совместного инвестирования и пенсионные активы освобождены от обложения налогом на прибыль, а не акцизным налогом", - добавил вице-президент компании.

К тому же, по его словам, данные инициативы налоговой, скорее всего, приведут к деформации фондового рынка в связи с "засорением его ценными бумагами с сомнительными инвестиционными качествами, которые заинтересованные лица будут пытаться завести в биржевые реестры". "Одновременно, вероятно, увеличится количество конфликтов, связанных с признанием биржевых операций с ценными бумагами не отвечающими критериям ликвидности и т.д.", - добавил А.Федоренко.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины подала на рассмотрение правительства поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми вводится акцизный налог на операции по отчуждению ценных бумаг и операции с деривативами. Против данных инициатив уже выступили ряд профильных объединений различных участников фондового рынка.