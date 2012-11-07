ЕЦБ одобрил план неограниченного выкупа бондов стран еврозоны

Новая программа скупки облигаций, предложенная Европейским центробанком, позволяет ему вмешиваться в работу суверенных долговых рынков без ограничений и призвана развеять все опасения по поводу развала еврозоны, цитирует Reutersглаву Центробанка ЕС Марио Драги.

Выступая за день до очередного заседания банка, Драги сказал, что, по мнению ЕЦБ, экономика еврозоны останется слабой "в ближайшем будущем", добавив: "инфляция твердо ограничена. Мы ожидаем, что она упадет ниже 2 процентов в следующем году".

Ожидается, что Центробанк оставит ключевую ставку без изменений в четверг, отложив ее сокращение, что может ослабить влияние плана скупки облигаций "имени Драги".

Программа скупки облигаций предлагает надежную защиту против катастрофических сценариев, сказал Драги.

"Наша новая программа Прямых денежно-кредитных трансакций обеспечивает эту защиту, допуская неограниченные интервенции на правительственные рынки облигаций, - сказал он на банковской конференции. - Но мы должны понимать, как работает рынок. Наши действия должны посылать ясный сигнал рынкам о том, что их страхи по поводу еврозоны безосновательны".

Однако президент ЕЦБ подчеркнул, что правительства еврозоны должны предпринимать усилия для создания более тесного финансового, бюджетного, экономического и политического союза.

"Действия ЕЦБ могут укрепить доверие в еврозоне в ближайшем будущем. Но только действия правительств могут обеспечить доверие в еврозоне в долгосрочной перспективе", - сказал он.