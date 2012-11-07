Индекс Украинской биржи в среду снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 7 ноября, снизился на 0,27% – до 851,49 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 77,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 22 млн грн, на срочном рынке – 55,6 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Мотор Сичи" (-1,50%), Алчевского меткомбината (-1,31%), "Укрсоцбанка" (-1,26%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,05% – до 323,20 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 190 млн грн.