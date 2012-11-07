Торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в переменчивом русле - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 7 ноября, проходили в переменчивом русле.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «с утра рынок не последовал примеру зарубежных площадок, демонстрировавших рост после оглашения итогов выборов главы государства в США. Победу в президентской гонке предсказуемо одержал Барак Обама. Инвесторы ожидают, что после выборов США сохранят приверженность к мягкой монетарной политике как основному инструменту стимулирования экономического роста».

Однако, подчеркнул аналитик, оптимизм зарубежных игроков не выглядел устойчивым. В середине дня настроения трейдеров ухудшились, что было вызвано публикацией слабой макростатистики. Так, промышленное производство в Германии в сентябре упало на 1,8%, при том что аналитики прогнозировали снижение показателя только на 0,7%. Розничные продажи в еврозоне в сентябре сократились на 0,2% против ожидавшегося снижения на 0,1%. На этом фоне падение украинского рынка продолжилось.

А.Кушнарев добавил, что дополнительным негативом для рыночных котировок стало ухудшение Еврокомиссией прогнозов по ряду макроэкономических показателей на 2012-2013 гг. В частности, прогнозный темп роста ВВП еврозоны в следующем году составит 0,1% вместо ранее ожидавшихся 1,0%. Также были ухудшены оценки размеров бюджетного дефицита и государственного долга европейских стран.

По мнению аналитика, «продолжали оказывать давление на рынок внутренние экономические и политические проблемы. Противостояние между властью и оппозицией и возможность перевыборов в ряде округов оттягивают формирование ясной политической картины в Украине».

Как отметил А.Кушнарев, «несмотря на негативный информационный фон, под занавес сессии на украинском рынке произошел резкий скачок вверх, в результате которого индекс Украинской биржи смог отыграть большую часть потерь, накопленных за день. Фундаментальных причин для такого поведения не было: рынок в очередной раз показал свой непредсказуемый характер и плохую совместимость со здравой логикой».

По информации аналитика, в аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины Украинской биржи оказались акции «Укрсоцбанка», просевшие на 3,98%. В минусе завершили торги бумаги предприятий ГМК, «Мотор Сичи» (-1,14%). Наибольший рост в первом эшелоне показали акции «Укрнафты» (+2,57%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 7 ноября, снизился на 0,27% – до 851,49 пункта. Общий объем торгов составил 77,7 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 1,05% – до 323,20 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн грн.