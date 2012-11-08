Победа Обамы обвалила американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы потеряли более 2% на фоне оглашения итогов президентских выборов в стране и грядущего обсуждения проблемы дефицита госбюджета США.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 300 пунктов – до 12932,73 пункта, причем такое снижение стало максимальным за последний год.

Высокотехнологичный NASDAQ потерял 2,48% и достиг 2937,29 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 2,37% – до 1394,53 пункта, такого стремительного падения за один день он не показывал с июня, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, действующий Президент США Барак Обама победил на президентских выборах. Его оппонент - республиканец Митт Ромни признал поражение и поздравил Б.Обаму с победой.

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