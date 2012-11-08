Украинский рынок акций снижается на сегодняшних торгах.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 снизился на 0,98% - до 843,11 пункта. Общий объем сделок составил 21,5 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось всего 3 млн грн. Среди лидеров снижения - акции "Донбассэнерго" (-2,92%), "Азовстали" (-1,82%) и "Мотор Сичи" (-1,57%).

В то же время на европейских рынках акций во вторник наблюдается восходящая динамика. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,29% - до 5808,38 пункта, немецкий DAX повысился на 0,45% - до 7265,26 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,31% - до 3420,07 пункта.