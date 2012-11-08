Индекс Украинской биржи в четверг снизился на 2,64%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 8 ноября, снизился на 2,64% – до 828,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 77,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,7 млн грн, на срочном рынке – 53,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (-4,60%), "Укрнафты" (-4,60%), Енакиевского метзавода (-4,25%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,16% – до 322,68 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 59,4 млн грн.