НКЦБФР может получить право увольнять руководителей фондовых бирж

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку НКЦБФР внесла в проект порядка согласования кандидатур руководителей фондовых бирж разделы, касающиеся полномочий комиссии по их увольнению, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В соответствии с предложениями НКЦБФР, комиссия в случае наличия информации о несоответствии действий руководителя фондовой биржи или депозитария требованиям законодательства может поставить вопрос об увольнении такого руководителя. Основаниями для постановки вопроса об увольнении руководителя могут стать: выявление факта несоответствия деловой репутации руководителя требованиям, установленным данным положением; превышение служебных полномочий (совершение руководителем действий, выходящих за пределы предоставленных ему полномочий); злоупотребления служебным положением (использование служебного положения в собственных интересах или интересах третьих лиц вопреки интересам фондовой биржи и депозитария); выявление фактов подделки документов (составление, представление, обнародование документов, содержащих недостоверную информацию и т.п.); непредоставление документов по письменному требованию уполномоченных лиц комиссии, препятствование вхождению уполномоченных лиц комиссии в помещения фондовой биржи или депозитария в связи с реализацией ими своих полномочий и пр.

В соответствии с внесенными в проект положения предложениями, решение о соответствии или несоответствии руководителя фондовой биржи или депозитария принимается на заседании комиссии. В случае принятия решения о несоответствии руководителя требованиям законодательства, комиссия ставит вопрос перед уполномоченным органом фондовой биржи или депозитария об освобождении от должности такого руководителя. В случае, если в течение 30 календарных дней с даты начала рассмотрения комиссией вопроса об увольнении руководителя фондовой биржи или депозитария не были устранены причины, ставшие основаниями для возбуждения такого вопроса, или не было принято решение об освобождении от должности такого руководителя, комиссия имеет право назначить временного руководителя фондовой биржи или депозитария.