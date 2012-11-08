«Нафтогаз» выкупит у «Укрэксимбанка» ОВГЗ на 1 млрд грн
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» на сумму 1,049 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении об акцепте, размещенном на сайте государственных закупок.
ОВГЗ реализовываются тремя лотами, в тендере принимает участие один участник.
Дата акцепта — 8 ноября 2012 года.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.
«Укрэксимбанк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличил чистую прибыль на 20,9% – до 71,527 млн грн.