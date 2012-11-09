Украинский рынок акций в пятницу продолжил снижение

Украинский рынок акций в пятницу, 9 ноября, продолжил снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 снизился на 1,78% - до 814,21 пункта. Общий объем сделок составил 27,6 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось всего 6,8 млн грн. Среди лидеров снижения - акции "Азовстали" (-5,73%), "Донбассэнерго" (-3,38%) и "Укрсоцбанка" (-3,04%).

В то же время на европейских рынках акций в пятницу наблюдается разнонаправленное движение. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13% - до 5768,56 пункта, немецкий DAX снизился на 0,49% - до 7169,33 пункта, в то время как французский CAC-40 повысился на 0,03% - до 3408,80 пункта.

Напомним, 8 ноября индекс Украинской биржи снизился на 2,64% – до 828,97 пункта.