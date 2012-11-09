Кипрская Yratia Holdings купила Каневский маслосырзавод

Компания Yratia Holdings LTD (Кипр) сконцентрировала 95,7% акций Каневского маслосырзавода (Черкасская обл.).

Об этом говорится в сообщении завода, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, ранее компания Monteforte Holding Limited (Британские Виргинские о-ва) владела 95,7% акций завода, но после продажи всего пакета акций вышла из состава его акционеров.

Справка УНИАН. ПАО "Каневский маслосырзавод" принадлежит корпорации "Клуб сыра", которая владеет 6 заводами по производству молочной продукции и 11 мелкими сырьевыми предприятиями.

В 2011 году Каневский маслосырзавод увеличил чистый доход от реализации почти на 19% - до 401 млн грн. Его чистая прибыль по итогам прошлого года составила 25,5 млн грн против 25 млн грн чистого убытка в 2010 году.