Совет Нацбанка рекомендует правлению НБУ создать Расчетный центр на финансовых рынках

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению Нацбанка создать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на базе ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (ВДЦБ), сообщает официальный сайт НБУ.

"С целью эффективного содействия развитию фондового рынка и обеспечения стабильного осуществления расчетов по финансовым инструментам инициировать создание Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках (согласно Закону Украины "О депозитарной системе Украины") на базе ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг", - говорится в сообщение НБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

Всеукраинский депозитарий ценных бумаг создан в 2008 г. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).