Корпорация «Рошен» приобрела одну из крупнейших кондитерских компаний Венгрии

Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение корпорации «Рошен» на покупку доли в уставном капитале венгерской кондитерской фабрики «Bonbonetti Choco».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«Дано разрешение ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» (г. Киев) на покупку части в уставном капитале ООО «Кондитерская фабрика «Bonbonetti Choco» (г. Будапешт, Венгрия), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления обществом», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", Киев).

Компания «Bonbonetti Choco», входящая в Bonbonetti Group, - одна из крупнейших кондитерских корпораций Венгрии, где работают 600 человек.

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