Минфин на аукционе 13 ноября предложит 5 и 7-летние ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 ноября, как и планировалось, предложит 5 и 7-летние госбумаги. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Минфин привлек в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже ОВГЗ, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

В ноябре Минфин планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ.

Аукционы планируется провести 6, 13 и 20 ноября. На аукционах 6 и 13 ноября Минфин намерен предложить инвесторам стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября планируется продажа 2-летних ОВГЗ, номинированных в инвалюте.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 190,78 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 96,915 млрд грн, в собственности банков - 77,968 млрд грн, нерезидентов - 5,934 млрд грн.