АМК разрешил группе компаний «Содружество» приобрести акции «Кременчуггаза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение группе компаний «Содружество» (г. Херсон) на приобретение более 25% акций газоснабжающего предприятия «Кременчуггаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября текущего года Украинская производственно-финансовая группа ООО “Группа компаний “Содружество” победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Кременчуггаз», заплатив за пакет 21 млн 700 тыс. грн.

Справка УНИАН. Предприятие по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций переданы для приватизации ФГИУ, 18,6% акций принадлежит ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5% принадлежит дружественной «Содружеству» компании ООО "Энерго-Лан".

ООО «Группа компаний «Содружество» (г. Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и пр. Одним из учредителей «Содружества» является бизнесмен, член Партии регионов Виктор Попов. 31 августа 2012 года «Содружество» было признано победителем приватизационного конкурса по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».