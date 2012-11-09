Индекс Украинской биржи в пятницу снизился на 1,07%, ПФТС – на 1,99%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 9 ноября, снизился на 1,07% – до 820,07 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 71,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,5 млн грн, на срочном рынке – 48,9 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-3,38%), "Азовстали" (-3,18%), "Центрэнерго" (-2,87%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,99% – до 316,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 90,2 млн грн.